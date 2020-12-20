KTO Başkanı Gülsoy: Savunma sanayinde de kendi kendimize yeteriz

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ABD’nin yaptırım uygulama kararına yönelik, “Kötü komşu mal sahibi yaparmış. Biz bugün savunma sanayiinde yüzde 75 yerli ve milli unsurlar kullanıyoruz. Bu gibi hukuksuz yaptırımlar nedeniyle kısa sürede yüzde yüz kendi kendimize yeten ülke haline geleceğiz” dedi.

Gülsoy yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin savunma sanayimize yönelik yaptırım kararlarını kınıyorum. Gerek ABD gerekse bazı AB üyesi ülkeler bölgesinde güçlenen Türkiye’den rahatsızlar. Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar. Kötü komşu bizi daha fazla mal sahibi yapacak. Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 83 milyon olarak daha fazla destek vereceğiz ve kısa sürede milli harp sanayimizde yüzde 100 kendi kendimize yeter hale geleceğiz” ifadelerine yer verdi.