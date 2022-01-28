KTO Başkanı: Minimum hasar için süreç doğru yönetilsin

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclisinde ekmek fiyatları da üyelerin oylamasına sunuldu. Buna göre, Kayseri’de 200 gram beyaz ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2 buçuk TL’ye çıkarıldı.KTO ocak ayı meclis toplantısında Başkan Ömer Gülsoy gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon, tedarikte yaşanan sorunlar ve enerji krizine yönelik açıklamalar yapan Gülsoy, “Dünya tedarik zincirindeki darboğazlar ve bazı emtialara ulaşmada yaşanan zorluklar enflasyonda kontrolsüz büyümeyi ortaya çıkardı” diyerek sözlerine başladı.

Gülsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya ekonomisindeki rekabetin adı artık tedarik oldu. Eskiden rekabette fiyat, kalite, standart ve benzeri konular vardı. Şimdi ise rekabette bir numarada tedarik var. İhtiyaç duyduğunuz bir malı bulamadığınız anda bütün başlıklar geçersiz hale geliyor. Kıtaların kavşak noktasındaki Türkiye, yeniden şekillenmeye başlayan küresel tedarik zincirinde kavşak noktası olmaya en yakın aday. Bundan sonrası bizim kararlığımıza ve hızıma bağlı. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek için hükümet tarafıyla sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla tüm aktörlere büyük görev düşüyor. Elektrik kısıtlaması üretim, ihracat ve verimliliği olumsuz etkileyecek. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hasarında minimuma indirilmesi gerekiyor.”

KTO meclisinde ekmek fiyatları da görüşüldü. Karara göre tüm ekmek çeşitlerine zam getirildi. 200 gram ekmeğin fiyatı da 2 TL’den 2 buçuk TL’ye yükseltildi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, aynı zamanda ekibiyle birlikte TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de toplantıya katılarak çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

KTO Başkanı Gülsoy, Üniversite, ticaret ve sanayi işbirliğine önem verdiklerini ve 55 bin öğrencisi ile Erciyes Üniversitesi’nin kentteki ticaretin de canlanmasına katkı sağladığını söyledi.