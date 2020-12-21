KTO Başkanı Ömer Gülsoy, görevine tekrar başladı

KAYSERİ-DÜNYA

Kontrol amaçlı gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 10 günlük tedavisinin tamamlanması ve test sonucunun negatife dönmesiyle birlikte görevine yeniden başladı. Gülsoy yaptığı açıklamada, “11 Aralık’ta yaptırdığım testin pozitif çıkması sonucu hastanede karantina altına alınmıştım. Tedavi sürecim boyunca göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi başta olmak üzere tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza, geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma, oda personelime, üyelerime ve hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uymaya davet ediyor, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un babası Hacı Mehmet Gülsoy ile Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu da testlerinin negatif çıkmasıyla birlikte hastaneden taburcu edildiler.