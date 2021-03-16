‘Küçük ve butik oteller de aşı programına alınmalı’

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği eski başkanı ve Tuncer Garden Otel işletmecisi Ali Nail Kılıç, 30 oda altındaki küçük ve butik otellerin turizm aşı programı kapsamına alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kılıç, pandemi nedeniyle turizmcilerin yaklaşan sezon döneminde öncelikli aşılanma konusunda yapılan taleplerinin olumlu bulunarak hayata geçirilmesinin sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

'Pazarlamayı olumsuz etkiler’



Kılıç, alınan bu karara göre Güvenli Turizm Sertifikası olmayan 30 oda altındaki konaklama tesislerinde aşılama yapılmayacağına dikkat çekerek, “Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve daha da kolaylaştırıcı uygulamalara gidilmelidir. Bu uygulama küçük ve butik otellere birçok konuda zarar verecek. Bunların başında satış ve pazarlama geliyor. Sonuç olarak küçük oteller olumsuz bir algıya neden olacak. Dolayısıyla aşı programı yapılmış büyük oteller ve aşı sistemi dışında kalmış küçük oteller olarak iki farklı taraf olacak” diye konuştu.

'Ayrıştırıcı uygulama olmamalı'



Küçük otellerin turizmin kılcal damarları olduğunu anlatan Kılıç, şunları söyledi: “Genellikle her şey dahil sistemin dışında bir turizm faaliyeti içinde olan, turizmin kılcal damarları küçük oteller, bulundukları yerde yerel ekonomiye çok önemli katkılar sağlıyor. Bir an önce hatadan dönülerek, ayrıştırıcı ve küçük otellere ciddi zarar verecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir.”