Kültepe’den 7 iş fikrine 2 milyon liralık yatırım

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kültepe Yatırım, 2020’den bu yana 7 farklı ş fikrine, 2 milyon TL’lik yatırım yaptı. Kentin sahip olduğu girişimcilik ve ticaret altyapısını “Kültepe” markasıyla birleştiren şirket, girişimlerin hızlı büyüme için ihtiyaç duyduğu akıllı para desteğini esnek ve hızlı bir şekilde sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Tarihte ticaret anlaşmalarının yapıldığı ilk yer, Kayseri’de bulunan ve 6 bin yıllık tarihi olan Kültepe-Kaniş-Karum bölgesi olarak biliniyor. Tarihten bugüne tüm ekonomik süreçlerde öne çıkan kentler arasında yer alan Kayseri, bugün de teknoloji odaklı girişimcilik, ticaret ve yatırım kültürüyle yine önemli merkezler arasında yer alıyor. Bölgede Erciyes Teknopark bünyesinde yer alan Sera Kuluçka Merkezi ve ERBAN Melek Yatırım Ağı, 2014 yılından itibaren yeni nesil girişimciliğe katkı sağlıyor. İbrahim Ulukaya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Kültepe Yatırım da, 20 Kayserili lisanslı melek yatırımcı ortaklığında 2019 yılında kuruldu.

Ekosisteme katkı sağlıyor



Kültepe Yatırım’ın, Anadolu kentleri arasında kurulan ilk girişim sermayesi şirketi olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ulukaya, teknoloji odaklı girişimler arasında sektör ayrımı yapmadıklarını belirtti. Odağında teknoloji olan ve hızlı ölçeklenebilecek tüm alanlardan girişimlere yatırım yaptıklarını kaydeden Ulukaya, “Erken aşamada ve tohum aşamasında olan girişimleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Anadolu’da yer alan teknoloji odaklı girişimlerin ihtiyaç duyduğu sermayeye, bilgi birikimine ve bağlantılara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bu durum bölgede teknolojinin ve ekosistemin gelişmesine katkı sağlıyor. Ayrıca İstanbul merkezli girişimlere yapılan yatırımlarla birlikte teknolojinin ve üretimin bölgeye aktarılması, Ar-Ge ve prototip geliştirme çalışmalarına imkân tanınması da bölgeye sağlanan katkılar arasında yer alıyor. Ortaklarımız ve yatırımcılarımızla ayda en az bir kez düzenlenen girişimci-yatırımcı buluşmasıyla girişimleri dinleyerek ilgili sektörün geleceğini, teknolojiyi ve yenilikleri keşfediyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne 7 farklı iş fikrine, 2 milyon TL’lik yatırım yaptık” dedi.

50 milyon TL’lik girişim sermayesi yatırım fonu hedefleniyor



Aktif olarak yatırım yapmaya 2020 yılında başladıklarını dile getiren Ulukaya, 6 basamaklı bir süreç içinde yatırımları gerçekleştirdiklerini ve hem fikir sahibinin hem de yatırımcıların kazançlı çıkacağı bir sistem kurduklarını söyledi. Öncelikle Anadolu’da yer alan girişimleri destekleyerek bu girişimlerin hızlı büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini paylaşan Ulukaya, “Nitelikli girişimlerin var olması için Anadolu’daki kuluçka merkezleri, BİGG uygulayıcı kuruluşları ve hızlandırma programları ile girişimlerin yatırım süreçleri için ortak çalışmalar yapıyoruz. Kuluçka merkezlerinin uygulayacağı programlarda mentorluk desteği sağlanması ve yatırıma hazır girişimlerin var olması için işbirliklerini tüm bölgede geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, SPK onaylı 50 milyon TL büyüklüğünde girişim sermayesi yatırım fonu kurulması hedefiyle daha fazla girişime yatırım yapmayı ve portföyü geliştirmeyi planlıyoruz. Kurulacak olan bu fona geleceğin teknoloji tabanlı girişimlerde olduğunu düşünen kişiler ve şirketler yatırım yapabilecek. Ayrıca yatırımcılar yüzde 35’lik vergi avantajından yararlanabilecek” diye konuştu.

132 girişime 120 milyon dolarlık yatırım



StartupCentrum 2020 Türkiye Yatırım Raporu’nda yer alan bilgileri paylaşan İbrahim Ulukaya, rapora göre 2020 yılında 132 girişime 120 milyon dolar değerinde yatırım yapıldığını kaydediyor. Ulukaya, “Bu girişimlerden 7’si 5 milyon dolar üzerinde yatırım aldı. Bir yılda 2 yatırım alan 6 girişim oldu. Biz de Kültepe Yatırım olarak bu girişimlerden biri olan Art Lbas girişiminin yatırım turuna katılım sağladık. 2020 yılında, önceki yıllara göre yapılan yatırım miktarı ve yatırım sayısının arttığı görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kayseri’yi girişimcinin yatırımcı ile buluştuğu il yapmaya kararlıyız ” dedi.