Kültür Bakanlığı, Kütahya Çinisini tanıtan kitap bastı

KÜTAHYA - UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya’nın, uzun yıllar üzerinde çalıştığı ‘Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla Kütahya Desenleri’ kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basıldı. Hamza Üstünkaya, kitabın editörü İskender Işık, Gökhan Akca, Kütahya Çiniciler ve El Sanatları Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret ederek kitabını hediye etti. Üstünkaya ziyaretinde, Kütahya’nın, çini sanatını dünyada tanıtan şehir olduğunu ancak henüz hak ettiği seviyede markalaşamadığına dikkat çekti. Üstünkaya, “Çinide marka olarak İznik biliniyor. Bu kitap ve bundan sonraki kitaplarla birlikte Kütahya artık çinide marka olacak” dedi. Kütahya Çiniler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ise, sektör için çok önemli bir kaynak eser olan kitaba verdikleri destekten dolayı Kültür Bakanlığına, Kütahya Valiliğine ve Kütahya Belediyesi ile Başkan Işık’a teşekkür etti. Kütahya Belediye Başkanı Işık, “UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülünü almış üç çini sanatçısı bu şehirden. Sıtkı Olçar, Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy. Bu üç insan, çiniyi dünyaya tanıtan üç markadır. Çinilerimizin kalıcı bir esere dönüşmesi, bu şekilde kitaplaşması ile mümkün” dedi. Diğer yandan Avrupa Seramik Şehirler Ağına katılım için gerekli girişimleri başlatan Kütahya Belediyesi, Türkiye Seramik Şehirler Ağı’nın kurulmasına da öncülük etmek üzere çalışmalar yapıyor.