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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere mülakatla 10 işçi alacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla 10 işçi alacak.

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