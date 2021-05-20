Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 45 personal alımı yapılacağı açıklandı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilanda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.