Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu taşınmazlarını girişimcilere tahsis edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca turizm amaçlı yatırım yapmak üzere kamu taşınmazlarını yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.

Girişimcilerin, 30 Ağustos 2021 günü saat 16.30’a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığın Genel Evrağına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebileceklerdir.

Başvurular, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilecektir.

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