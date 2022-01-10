Kuluçka dostu InnoPark Konya, 3 alanda performans ödülü aldı

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan az sayıdaki teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan InnoPark Konya, kısa süre içinde imza attığı projelerle dikkat çekiyor. Konya’da üretilen ve ihraç edilen ürünlerin katma değerlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü InnoPark, sanayicilerin Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerini yürütmeleri için imkanlar sunuyor. Çalışmalarını DÜNYA’ya anlatan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, firmaların kuruluş sürecine destek olduklarını belirterek, yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Botsalı, “InnoPark Konya olarak farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış bir teknoparkız. Bu bizim için oldukça önemli. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu’nun bize verdiği 4 temel görevden biri Ar-Ge ve inovasyon için gerekli kaynakları oluşturup buna ihtiyaç duyan kişilerin hizmetine sunmak. Yani Ar-Ge binaları ve ofisleri yapmak ve bunları kiralamak. Biz bu binaları yüzde 100 oranında doldurduk. Şu anda 73 firmamız var ve 9 tanesi Ar-Ge ve inovasyonla ilgili hizmet veriyor. 64 firmanın 37 tanesi de kuluçka firması. Biz aslında kuluçka dostu bir Innoparkız. Kanun bize, diyor ki; çalışma yapan firmalarınızın en az yüzde 10’u kuluçka firması olmalı. Bizde bu oran yüzde 60 civarında. Kuluçka firmalarında yüzde 50-75 oranında indirim yapıyoruz. Birçok hizmeti bedelsiz sunuyoruz. İlk kuruluş dönemlerinde olabildiğince yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede büyük başarılara imza attık”

2015 yılında teknoloji geliştirme merkezine dönüştürülen Konya InnoPark’ın kurulduğu günden bugüne kısa sürede büyük başarılara imza attığını ve yakın zamanda 3 ödül aldıklarının altını çizen Fatih Mehmet Botsalı, şu ifadelere yer verdi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü her yıl teknoloji geliştirme bölgelerini performans verilerine göre başarı sıralamasına tabi tutuyor. Biz bu konuda çok büyük başarılara imza attık. 2020 verilerine göre teknoparkların içerisinde en iyi gelişim gösteren teknoloji geliştirme kategorisinde birinci olduk. En iyi kuluçka merkezi sıralamasına göre yine birinci sırada yer aldık. 1-5 yaş teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde de performans sıralamasında üçüncü olduk. Toplam 13 ödül vardı ve 3’ünü biz almış olduk. Biz daha 6 yıllık bir teknoparkız ve biz bu sıralamalarda çok eski ve köklü teknoloji merkezlerini geride bırakma başarısı yakaladık.”

“TÜBİTAK BİK’in uygulayıcısıyız”

Girişimciliği desteklemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Botsalı, “Bir diğer görevimiz ise, girişimciliği desteklemek. 2020 yılı verilerine göre, en iyi kuluçka merkezine sahip teknoloji geliştirme bölgesi olduk. Biz şu anda TÜBİTAK’ın bin 512 tekno girişim sermaye desteği programının, diğer adıyla BİK programının uygulayıcı kuruluşlarından biriyiz. TÜBİTAK’ın ülke çapında 31 tane uygulayıcı kuruluşu var. Bunlar genellikle bankalar, özel şirketler. 14 tanesi de teknoloji geliştirme bölgesi. Biz de bu 14 teknoloji geliştirme bölgesinden birisi durumundayız. Yani TÜBİTAK’ın yetkilendirdiği bir kuruluşuz. Destek almak isteyen yeni girişimciler başvurularını bu uygulayıcı kuruluşlara yapıyorlar. Yani biz de başvuru alma yetkisine sahibiz. BİK programı kapsamında biz o dönem 3 tane başvuru dönemini tamamladık. Bu dönemde yaklaşık 300 civarında iş fikri başvurusu aldık. Bunlara eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri verip, uygun gördüklerimizi TÜBİTAK’a gönderdik. Şu ana kadar bunlardan 2’si desteklendi. Daha bazıları değerlendirme aşamasında. Desteklenip şirket kuranlar var. Diğerlerini de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Teknoloji transferi noktasında da önemli hizmetler verdiklerini belirten Botsalı, “Üniversitede ya da teknoloji geliştirme bölgeleri, üretilen bilginin sanayiye yayılarak sanayide ürüne ve teknolojiye, katma değere dönüşmesini sağlayan ara birimlerdir. Yani biz bilgiyi ihtiyacı olanlara satıp, bilginin el değiştirmesini sağlayıp bu sayede bilginin teknolojiye dönüşmesine katkı sağlıyoruz. Kanun bize bu görevi zorunlu olarak vermiş. Dolayısıyla biz bu anlamda ciddi çalışmalar yaptık. Sanayinin ihtiyaç duyduğu akademik danışmanları görevlendirdik. Ve bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre rekor sayıda üniversite-sanayi iş birliğine imza attık. 60 civarında üniversite-sanayi iş birliği projesi başlattık. İki girişimcimizin iş fikri TÜBİTAK’tan desteklenmeye değer görüldü” diye konuştu.

“İngiltere’de temsilcilik açtık”

Üretim sektörünün inovasyonla büyümesi için hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Bir görevimiz de teknoloji iş birliği programları. Kanun, bulunduğunuz bölgede teknolojiye dayalı inovasyonun gelişmesi için inovasyon ekosistemindeki aktörler arasında iş birliği programları yürütmemiz gerektiğini söylüyor. Biz bu programda bölgedeki Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlara bir hizmet portföyü hazırladık. Bunların etkin bir şekilde çalışması için eğitim, danışmanlık gibi hizmetleri veriyoruz” dedi. Bunun dışında bölgedeki sanayi kuruluşlarının Avrupa Birliği projelerine girmesiyle ilgili hizmeti ilk defa bu yıl vermeye başladıklarını bildiren Botsalı, “Dört tane Ar-Ge merkeziyle bu hizmetlerimizi yürütüyoruz. İngiltere’de temsilcilik açtık. Konya ve Karaman bölgesine dijital dönüşüm ihtiyaç analizi çalışmasını başlattık. Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle bu projeyi yürütüyoruz. Konya bölgesinde Ar-Ge merkezlerinin etkinliğinin sağlanması için ihtiyaç analizi çalışması başlattık. Yani biz InnoPark olarak bölgemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda bölgenin ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda çözümler üretme ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Hizmet ve üretim sektörünün inovasyona dayalı bir şekilde büyümesi için gerekli hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Binalarımız yüzde 100 doluluk oranına ulaşınca bina ihtiyacımız ortaya çıktı. Şu an genişleme yatırımımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

OSB içinde kurulmuş sayılı teknoparklardan

InnoPark Konya’nın ülkede bulunan diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile aralarındaki farklara değinen Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı şunları söyledi: “Öncelikle farkımız şu. Türkiye’deki geliştirme merkezlerinin büyük bir kısmı üniversitelerinin yanında veya içinde kurulmuş, biz ise OSB içinde kurulmuş az sayıdaki teknoloji geliştirme bölgelerinden biriyiz. Bir diğer farkımız ise; yönetimlerde ağırlık genellikle üniversiteye ait iken, bizde ağırlık sanayi odasınındır. Özel sektörün yönetimde görev aldığı bir teknoparkız. Türkiye genelinde ofislerde Ar-Ge yürütülen teknoparklardır, bizde ise hem Ar-Ge hem de Ar-Ge’si yapılan ürünlerin seri üretimlerinin yapılabildiği teknolojik üretimli bir teknoparkız. Türkiye’de teknoparkların yüzde 95’i bir üniversitenin ortak olduğu teknoparklardır. Bizde 5 tanesi Konya’dan, bir tanesi Aksaray’dan bir de Ankara’da bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere 7 üniversite ortak. Bu bize ciddi bir güç katıyor. Ofis dışında üretim yapılan, içinde sanayi elektriği ve doğalgazı olan, içerisine kamyon giren ve vinç kurulabilen atölyeler inşa ettik. Şu anda bu tür 18 atölye var. Yeni 12 atölyenin inşaatına başladık. 2022 yılının ilk yarısında devreye alıp, hizmete sunmayı planlıyoruz.”