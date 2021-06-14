Kum-çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Paladöken ilçesinin Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kum-çakıl ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek.

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