Kumluca Belediyesi zabıta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kumluca Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.

Yapılacak alımda 10 zabıta memuru istihdam edilecek. Bunlardan 5'i lisans, 5'i ise ön lisans mezunu adaylardan olacak.

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