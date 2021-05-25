Kuraklığa karşı, Göller yöresi için su tasarrufu çağrısı yapıldı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Türkiye’nin önemli su kaynakları arasında yer alan Burdur ve Eğirdir gölü ile birçok irili ufaklı göllerin bulunduğu Burdur ve Isparta’da belediye başkanları kuraklık tehdidine karşı vatandaşlara suyu tasarrufl u kullanmaları çağırısında bulunuldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye genelinde olduğu gibi Göller yöresi Isparta ve Burdur’da da yeterli yağışların olmamasının kuraklık yaşattığına dikkat çekti. Tarımsal sulama ve içme suyu temininde Isparta’nın gelecekte büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Başdeğirmen, vatandaşlara suyu tasarrufl u kullanılması çağrısında bulundu. DSİ ile alternatif su kaynakları için çalıştıklarını anlatan Şükrü Başdeğirmen, “Bahçeleri olanlar bu yıl domates, biber gibi sebze dikerek vahşi sulama yapmasın. Araba yıkamada, bahçe sulamada, şahsi kullandığımız sularda iktisatlı olmamız gerekiyor” dedi.

Kentin içme suyunun Eğirdir Gölünden karşılandığını anımsatan Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’nın yıllık içme suyu kullanımı 23 milyon metreküp. Bunun 13 milyon metreküplük miktarı Eğirdir Gölü’nden sağlanıyor. Önceki yıl 7 metre derinlikte olan su borularının derinliğinin bu yıl 3 metreye düştüğü. DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kuyulardan su temine gideceğiz” diye konuştu.

“Burdur’da içme suyunda sıkıntı var”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de su sondajlarında inceleme yaptı. Son zamanlarda içme suyunda basınçtan dolayı sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Ercengiz, “17 günlük kapanmanın etkisiyle Burdur’da günlük su tüketimi arttı. Mevcut Gökpınar ve İnsuyu havzasındaki sondajlarımız tam gün çalışmasına rağmen içme suyunda yetersiz kalındı. Günlük hesaplamalarımıza göre saniyede 300-320 litrelik su kullanımı 400 litre üzerine çıktı. İçme suyunda sıkıntımız var. Vatandaşımızdan içme suyumuzu daha dikkatli kullanmasını bekliyoruz. İçme suyu tarımsal amaçlı kullanılmasın. Bu yaz susuz geçirmek istemiyorsak daha dikkati kullanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Burdur Valisi su kaynaklarını inceledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı ile birlikte Burdur Gölü karşı kıyısında bir dönem aktif olan Senir-Burdur İçme Suyu isale hattı kaynağında inceleme yaptı. Tarlada çapan yapan kadınlara eşlik eden Vali Arslantaş, yeraltı sularında ciddi çekilmeler yaşandığını söyledi.

"Sulama fonu acilen gündeme alınsın" önerisi

İklim değişikliği ve kuraklığa çözüm bulunması amacıyla ‘Sulama Fonu’ kurulması önerildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB), hububat hasadı öncesinde sektörde yaşanan sorunları tartışmak için “Hububat Sektörel Analiz Toplantısı” düzenledi. ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül online yapılan toplantıda tarımda en büyük sorunun ölçek sorunu olduğuna dikkat çekti. Bülbül, ‘’Ölçek sorununu çözemezsek tarım sorunlarını çözemeyiz” dedi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, Türkiye’nin çok ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunun da buğdayda rekolte ve verimi etkileyeceğini söyledi. Kuraklığın iç piyasada buğday fiyatlarını dalgalandıracağını ifade eden Prof. Dr. Akar, “Sulama yapabilirsek buğday üretimi rekoltemiz yüzde 50 artar. Bunun için ‘sulama fonu’ oluşturmalıyız. Sulama Fonu acilen gündeme alınmalı” dedi. TMO eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu da salgında 30 ülkenin tarım ve gıda ticaretiyle ilgili önlemler aldığını belirtti. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp ise girdi fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle üreticinin hububat üretiminden vazgeçmeye başladığını söyledi.