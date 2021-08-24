Kuraklığın Ege’de tütün rekoltesini yüzde 60'a kadar düşürmesi bekleniyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan tütünü bu kez kuraklık vurdu. Manisa, Denizli, Uşak yöresinde üreticiler, kuraklığa bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 60 oranında rekolte kaybı yaşandığını belirtirken, geçtiğimiz yıl 41 bin ton civarında olan üretimin bu yıl yaşanacak kayıplarla tarihi dip noktayı göreceği öngörülüyor.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, kuraklığın tarımı derinden etkilediğini belirterek, bir iki kez sulama yapabilen tütün üreticisinin şanslı olduğunu söyledi. Bölgede Halıtlı, Gülbahçe ve Kalemli’de tütün tarımı yapıldığını kaydeden Altındağ,”Kuraklığa bağlı yüzde 10 ila yüzde 30 oranında kayıp var. Dönem dönem 40- 42 hatta 45 dereceye varan hava sıcaklıkları tütün dahil tüm tarım ürünlerine zarar verdi” dedi. Üreticinin rekolte kaybı kadar olası verim kaybından endişe ettiğini dile getiren Altındağ, “Verim kaybı da yaşanır ve tütün fiyat yapmazsa, üretici için büyük sıkıntı doğar” dedi.

Virginia tipi tütün maliyete takıldı

Yurt içinde piyasaya arz edilen tütün mamullerinde yüzde 30 yerli ürün kullanım zorunluluğu getirilmesinin ardından Oriental Link Tütün, Özege Tütün ve Aliance firmalarının Virginia tipi tütün deneme üretiminde ilk sonuçlar alındı. Altındağ, normal şartlarda 1.5 metreyi bulan ürünün kuraklık nedeniyle kısa kaldığını, işçi bulmakta sıkıntı çeken üreticinin alınan sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ise, verimin iyi olduğu üründe işçilik maliyetleri dolayısıyla makinalı hasadın şart olduğunu söyledi. Girgin, “Firmalar 14 TL’den sözleşme yaparken, maliyet 12 TL’yi buldu. Bu maliyetlerle üretimin yaygınlaşması mümkün değil” diye konuştu.

Gelecek yıl kimse tütün ekmez

Denizli’nin Güney İlçesi Ziraat Odası Başkanı Rıza Eraydın ise 5 yıl önce bin 300 olan tütün sözleşmesinin bu yıl birden fazla sözleşmelerde dikkate alındığında 300-350’ye gerilediğini söyledi. Eraydın, “Geçtiğimiz yıl rekolte yüzde 80 azalacak dediğimde ağır biçimde eleştirildim. Bugün, haklı çıktım diye sevinemiyorum. Bölgede tütün ziraatı, ziraatçısı neredeyse kalmadı. Kekik, bölgenin yeni tarım ürünü oldu” dedi. Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Servet Yaprak ise yaptığı değerlendirmede bölgelere göre farklılıklar göstermekle birlikte kuraklığa bağlı yüzde 20- 25 civarında üretim düşüşü beklendiğini diye getirdi. Yaprak, “Ancak, kaybın ne kadar olduğu önümüzdeki günlerde netleşir” dedi.

“Üreticiye destek şart”

Manisa Demirci’den tütün üreticisi Nurullah Bilek, bölgede geçmişte ağustos sonunu bulan tütün kırımlarının ağustosun ilk haftasında tamamlandığını belirterek, “Bölgemizde rekolte kayıpları yüzde 50’nin üzerinde” dedi. Geçtiğimiz yıl 165 TL olan üre gübresinin bu yıl 240 TL olduğunu, DAP gübresinin ise torbasının 350 TL olduğunu, artan işçilik maliyeti ile baş edemediklerini kaydeden Bilek, “Tütün üretiminin devamı için üreticiye devlet desteği lazım” dedi. Uşak Eşme’den üretici Atila Kaçan ise tütünde kuraklığa bağlı yüzde 40- 50 zayiat olduğunu söyledi.