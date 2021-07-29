Kuraklık haşhaş üretimini vurdu

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Türkiye’nin haşhaş üretim merkezlerinin başında gelen Afyonkarahisar’ın Sandıklı, Kızılören, Şuhut ve Bolvadin ilçelerinde kuraklık nedeniyle erken olgunlaşan haşhaşın hasadı, bu yıl 15 gün öne çekildi. Rekoltede geçen yıla göre yüzde 30 oranında düşüş bekleniyor. DÜNYA’ya konuşan ilçe ziraat odaları başkanları, kotalı ekim yapılan haşhaştaki kayıpların telafisi ve üretimin devamlılığı için üreticilerin destek beklediğini ifade ettiler. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde 2 bin 250 üreticinin kuraklık, zamansız ve aşırı yağışlardan etkilendiğini söyledi. Kuraklıktan dolayı haşhaşların erken kuruduğunu ve hasadın erken başladığını kaydeden Toptaş, “Kuraklıktan dolayı verim kayıplarımız var” dedi.

Kapsül fiyatı 5 yıldır değişmiyor

Çiftçiye verilen mazot ve gübre desteğinden haşhaş üreticisinin mahrum olduğunu ancak üretiminin devam edebilmesi için bu desteğin mutlaka verilmesi gerektiğini kaydeden Fatma Toptaş, şunları söyledi: “Haşhaş zor şartlarda üretimi yapılan bir bitki. Kapsül alım fiyatı 5 yıldır değişmiyor. Üretici bu fiyatın yükseltilmesini, mazot ve gübre desteğinin de verilmesini istiyor. Bu yıl kuraklıktan etkilenen üreticiye ayrıca bir destek verilmeli. Yoksa gelecek yıllarda üretimi azalacak. Ayrıca üreticilerimiz çapa ve sulama için avans talep ediyor.”

“Mevsimlik işçi ücretleri maliyetleri artırdı”

Şuhut Ziraat Odası Ömer Tunçay’da, kuraklık ve zamansız yağışların yarattığı kayıplara ek olarak, hasat döneminde tarlalarda çalışacak işçi bulmakta zorluk çektiklerini, bölgeye gelen mevsimlik işçilerin dekar başına çalışma ücretini 200-250 liradan 300-350 liraya çıkarmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Dinçay, “Güneydoğu kökenli ve Suriyeli mevsimlik işçilerin ücret artışları maliyetlerimizi ciddi anlamda arttırdı. Verimi düşen çiftçinin haşhaşı tarlada bırakmak gibi şansı yok. Mutlaka toplamak ve kapsülünü teslim etmek zorunda. Yüksek maliyetleri göze alarak çiftçi hasat yapmaya devam ediyor” dedi.

“Üretici sözleşmeli tarım istiyor”

Hamzabey ve Felfeli bölgesinde ekimi yapılan haşhaşın rüzgar, dolu, kuraklık ve hastalık nedeniyle kuruduğunu, verim kaybının yüzde 25’lere dayandığına dikkat çeken Bolvadin Ziraat Odası Başkanı Fikret Dayı ise şunları söyledi: “Özellikle çok yağışlı ve rutubetli yıllarda haşhaşta görülen mildiyö hastalığı bu yıl bölgede etkili oldu. Bazı üreticilerimiz hastalığın farkına varamadı ve kayıplar yaşandı. Rekoltedeki düşüş haşhaş tohumu fi yatlarını da etkileyecek. Maliyetlerdeki yükselişe rağmen henüz ihracatı kanalları açılmayan beyaz haşhaş tohumunun fi yatının 19-20 liraya kadar düşeceği öngörülüyor.”