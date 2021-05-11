“Kuraklıkla boğuşan çiftçinin borcu faizsiz ertelenmeli”

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Birçok üründe Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Denizli’de tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar ve kuraklık nedeniyle üreticiler zor bir dönemden geçiyor. Denizli Ziraat Odası Koordinatör Başkanı Hamdi Gemici, kuraklığın vurduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini, çiftçilerin 30 Haziran vadeli borç ödemelerinin faizsiz ertelenmesini istedi. Yeterli yağış düşmediği için Adıgüzel Barajı’ndaki su seviyesinin düştüğünü belirten Gemici, çiftçilerin yüzde 70-80 oranında ürün kaybıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sarayköy’de sulama sıkıntısı yaşanıyor

Kuraklığın yanı sıra sulanabilir alanlarda da sulama sıkıntıları yaşanıyor. Su tutulan tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletlerin büyük bölümünde istenen oranda su depolanamazken, Sarayköy’de buğday üreticileri tarlalarını sulayamadıkları için ürünlerin olgunlaşmadan sararıp kuruduğunu söyledi. Ahmetli Mahallesi’nde buğday üreticileri beyannamelerini vermelerine rağmen su verilmediği için ürünlerinin olgunlaşmadan sarardığını, ciddi oranda verim kaybı yaşayacaklarını söyledi. Ahmetli Mahallesi’ni ziyaret ederek tarlaları gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’ya sorunlarını aktaran üreticiler, 6 ay boyunca barajlardaki suların HES’lere akıtıldığını, tarlalara verilecek su kalmadığını ileri sürdü, “Bize iki kere sulama yapabileceğimiz söylendi ve buna göre beyannamelerimizi verdik. Şimdi sulama yapmamız gerekiyor ama kanalda su yok. Buğdayımız olgunlaşmadan tarlada kurudu. Yoncalarımız kuruyor. Pamuk ekecek olanlar tarlalarını ekime hazırladılar ama tav suyu veremediğimiz için ekim yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçi su bekliyor

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul ise, kış aylarında beklenen yağış yağmadığı için Büyük Menderes nehrinin beslenemediğini belirterek, “Bu ilk kez yaşanan bir durum değil, nehirdeki su her geçen yıl azalıyor. Üreticiye aylar öncesinden uyarılarımızı yaptık. Suyun olmadığını söyledik. Çaresiz çiftçiler yine de tarlalarını ektiler, başka geçim kaynakları yok tarlalarını boş bırakamazlar. Şimdi sulama dönemi başlıyor ancak nehirde istenen miktarda su kalmadı. Üretici çaresiz” dedi. Özkul, su sıkıntısının yaşanmaması için çözümün basınçlı sulama sistemine geçilmesi olduğunu dile getirdi.