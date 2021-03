“Kurduğumuz GES’lerle tarıma enerji sağlıyoruz”

Takip Et

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Kamunun önde gelen panel tedarikçilerinden olduklarını söyleyen Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, tarıma da kurdukları güneş enerjisi santralleriyle (GES) çözüm sunduklarını belirtti. Tarımsal sulamada GES’lerin önemine değinen Özberk, “Ülkemizin en önemli ve can damarı olan tarımsal işletme ve sulamalarda GES’lerle çiftçilerimizin sulamadaki enerji sorunlarına çözümler üretiyoruz ve çiftçiye can suyu oluyoruz. Tarımsal sulama ve işletmelerde en büyük sorun enerji. Sulama kooperatifl eri desteklenerek bu alanda kurulacak GES’lerle tarım sektörüne ve çiftçiye ciddi katkılar sağlanabilir” yorumunda bulundu.



Ortadoğu, Avrupa ve ABD’ye solar panel ihracatı gerçekleştirdiklerini aktaran Özberk, “Yurt dışına toplam 50 MW kapasiteli güneş paneli ihracatı yapıyoruz. Irak’ta Bağdat Sadr Stadyumu’nun çatı GES’inde panelimiz kullanıldı. Yurtiçinde de 60’a yakın ilde 400 MW’lik panelimiz kullanılıyor. Solartürk Enerji olarak, kamuya en çok panel tedarik eden firmayız” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışında yapılan inşaat projelerinde artık her çatıyı bir enerji santrali olarak gördüklerini ifade eden Özberk; üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu binalarının solar enerji yatırımlarına öncelik vermelerinin sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.