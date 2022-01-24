“Kurduğumuz tesisler ile üretimi teşvik ediyoruz”

Eray ŞEN



ADANA - Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çeşitli sektörlere yönelik kurdukları Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, ‘kompost’ tesisi, boya ve kıyafet atölyesi gibi birimler ile toplumu üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dünya Gazetesi Adana bürosunu ziyaret ederek Bölge Müdürleri Gülsüm Erdem Emen ve Selçuk Altun ile görüşen Başkan Akay, ekonomik kalkınmayı destekleyen projelerini anlattı. Dünyada küreselleşmenin geldiği noktada, her şeyi dışarıdan alan bir ‘tüketim toplumuna’ dönüştüğümüzü belirten Başkan Akay, “Bizim ülke olarak artık üretmemiz lazım” dedi.

“Teknoloji ve İnovasyon Merkezi kurduk”

Üretim sürecinin maliyetli bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Akay, “Üretim yaparken mümkün olduğu kadar bir sonraki adımı hesap ederek hareket etmeliyiz. Bu süreçte başlangıç maliyeti, Ar-Ge maliyeti çok fazla ve birçok şirket buna kaynak ayıramıyor. Bu noktada bizim öncülük yapmamız lazım. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezimizi bu anlayışla kurduk. Eğitim alan liseli gençlerimiz, yaptıkları elektronik araçlarla Teknofest’te birinci oldu. Ayrıca Bilgi Evlerimizdeki inovasyon süreci de Belediyeler Birliği’nden ödül kazandı ve ödülü Cumhurbaşkanının elinden aldılar” diye konuştu.

“Üretimde bilginin önemini anlatıyoruz”

Aynı bakış açısıyla boya, gübre ve temizlik ürünleri ürettiklerini kaydeden Akay, şöyle devam etti: “Mesela Belediye olarak boya üretiyoruz; bir kazan, yirmi tane kimyasal madde ve karıştırıcıdan ibaret bir tesis. Ayrıca 20 çeşit temizlik malzemesi üretiyoruz, bir kazan, bir çöktürücü, bir mikser yeterli ve ürünlerimiz, Türkiye markalarından daha kaliteli. Bir başka projemizde; semt pazarlarındaki atıkları toplayıp, kompost (Gübre) üretimi yaptık. Bugüne kadar 600 – 700 ton kompost üretildi. Bunu piyasadaki bilinen makineler ile yapmak isteseniz, 3 – 4 milyon lira maliyeti var. Biz sadece 85 bin liralık makine ile teknik bilgiyi kullandık. Bu işleri, üretmenin zor olmadığını, sadece üretme teknikleri itibariyle yapılabileceklerini göstermek için yapıyoruz. Aynı şekilde şu anda çiçek üretimine başladık.”

“Portakal üretiyorsak, esansını da üretmeliyiz”

Günümüz dünyasında tarımın da çok önemli hale geldiğinin altını çizen Başkan Akay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya iki doğrultuda ilerliyor, bir tanesi dijital teknoloji, yapay zeka gibi uygulamalar; ikincisi de ‘yeşil’ tarım diyebileceğimiz alan. Önemli olan tarımın hem nitelikli, hem fazla olması gereği. Katma değeri yüksek ürünler elde etmemiz lazım. En azından gübre, ilaç gibi maddelerin azaltılması, damlama sulama gibi uygulamalara ağırlık verilmesi, ayrıca ürünün üzerine bir şey eklenmesi lazım. Portakal üretiyorsak, kurutulmuşunu ya da esansını da üretmeliyiz. Bir de Adana’da olmayan ürünlere var, mesela ilk defa bölgede zencefil, zerdeçal ürettik.”

“Bankadaki parayı üretime yönlendirmeliyiz”

“Türkiye’de bankada en fazla mevduat bulunan iller arasında Adana’nın da olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Adana’nın üretime yönlendirilmesi lazım. Biz düşünerek, okuyarak değil, görerek öğrenen bir toplumuz. Birilerine bunu göstermemiz lazım. Yaptığımız üretimlerle bunu hedefliyoruz.”