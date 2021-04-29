Esra ÖZARFAT

BURSA - Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (RUMELİSİAD) düzenlediği 82’nci Rumeli Buluşması’nın konukları Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz oldu. RUMELİSİAD üyelerinin katıldığı webinarda “Küresel ve Yerel Ekonomik Gelişmeler” konuşuldu. Programın açılışında konuşan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Tüm eşitsizliklere rağmen şu anda dünya tek noktaya kilitlenmiş durumda. Bu noktada ekonomik savaşı beraberinde getirdi. Her ülkenin ciddi problemleri var. Bugünkü sorunlar yarını düşünmeye fırsat tanımıyor. Ayakta kalmak için bugünü düşünmek zorundayız ama pandemiden sonra piyasalar, toparlanma nasıl olur, geçmiş nasıl unutulur, gelecek nasıl oluşturulur ayrı bir dert olacak. Bu sürecin de en az üç yıl süreceğini, ancak birlikte aşabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.