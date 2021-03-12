Kurluk, Adana’ya ithalatın önüne geçecek klima fabrikası kuruyor Eray ŞEN

ADANA - Şirket, yeni yatırımla önemli miktarda ithalatı önleyerek klima piyasasında fiyat dengesi sağlamayı hedefl iyor. Fuji Plus markasının sahibi şirket, üretim tesisini Adana’da D-400 Karayolu’ndaki yönetim binasının yanında 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20 bin metrekare alanda kuruyor. Altyapı ve üstyapı inşaatı devam eden fabrikanın geldiği aşama hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kurluk, “Mayıs, hazirana kadar fabrikanın birçok bölümünü bitirmiş oluruz. Şu anda teknoloji olarak ihtiyaç duyduğumuz makineler üzerinde çalışıyoruz. 2023 yılında üretime başlamayı hedefl iyoruz” dedi.

Başka markalara da üretecek



Fabrikayı tamamen özkaynakları ile kurduklarını, kendi markaları dışında diğer markalar için de üretim yapacaklarını söyleyen Ergün Kurluk, “Bu, bizim yerli ürünümüz olacak. İthalatı önemli ölçüde önleyecek ve piyasadaki fiyat dengesinin korunmasını sağlayacağız” diye konuştu. Şimdiden Türkiye’de faaliyet gösteren dünya devi üç firmadan fason üretim için teklif aldıklarını açıklayan Kurluk, “Bu tekliflerden bir tanesi 75 milyon dolarlık ithalatı önleyecek büyüklükte. Diğer firmanın istediği üretim ile 60 milyon, üçüncüsünün talebi karşılığında ise 35 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz” diye konuştu.

600 bin adetlik kapasite



Yatırımın yazılım, kompresör gibi bazı unsurlarını yurtdışından alacaklarını, yüzde 60 yerlilik oranı ile üretim yapacaklarını anlatan Kurluk, “En az 100 kişiyi istihdam edeceğiz” dedi. Kurluk, yıllık 600 bin adet klima üretim kapasitesine sahip olacaklarını, siparişlere göre üretim miktarının değişebileceğini kaydetti. Geçen yıl ciro ve adet açısından ortalama yüzde 50 büyüdüklerini, bu yıl da benzer bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kurluk, Türkiye pazar paylarının ticari klimada yüzde 25, hava perdesinde yüzde 40, ev tipi klimada ise yüzde 10 seviyesinde olduğunu açıkladı.