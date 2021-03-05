Kuru incirde ihracat fiyatı yüzde 5.3 arttı

İZMİR - Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sevindirici bir diğer gelişme ise ortalama ihraç fiyatının artışında yaşandı. Bütün kuru incir, 2019/20 sezonunda ortalama 4 bin 30 dolara ihraç edilmişken, 2020/21 sezonunda yüzde 5.3 artışla 4 bin 245 dolara müşteri buldu. Türkiye, 2019/20 sezonunda 26 Eylül 2019 - 27 Şubat 2020 döneminde 43 bin 415 ton kuru incir ihraç etmişken, 2020/21 sezonunda 42 bin 707 ton kuru incirin dış satımını gerçekleştirdi. 2020/21 sezonunda Türkiye’nin kuru incir rekolte tahmininin 85 bin ton olduğu bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2019/20 sezonunda 90 bin ton olan kuru incir rekolte tahminindeki düşüşe rağmen ihracat rakamlarında gerileme yaşamadıklarını, bütün kuru incirde ortalama ihraç fiyatında da dolar bazında yüzde 5.3’lik artış sağladıklarını kaydetti.



Kuru inciri ‘prestij ürün’ olarak tanımlayan Celep, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz kuru incirin daha katma değerli ihraç edilmesi için güç birliği yapıyoruz. Dünya genelinde emtia fiyatlarında artış var. Dünya Sağlık Örgütü, kuru inciri sağlıklı gıdalar listesine almış durumda. Kuru incir, pandemi döneminde insan vücudunda bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin başında geliyor. Mevcut şartlar kuru incirimize talebi arttırıyor ve kuru incir ihraç fiyatlarındaki artışın da sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.