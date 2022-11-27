Kuru kayısı, ihracatçının yüzünü güldürüyor

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısı, ülke ekonomisine sağladığı dövizle hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru kayısıyı bu yılın 10 ayında 115 ülkeye gönderen Türkiye, dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 57'sini tek başına sırtlıyor.

Malatya'da yaşayanların en önemli geçim kaynağını kayısı oluşturuyor. Kentte üretilen taze kayısının yüzde 90-95'i kurutularak ihraç ediliyor.

Yörede hazirandan itibaren başlayıp temmuz sonunda tamamlanan hasadın ardından kurutulan kayısılar, dünyanın dört bir köşesine gönderiliyor.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, 2020'de ihraç edilen 90 bin 317 ton kuru kayısıdan 266 milyon dolar gelir elde edildi. 2021'de 90 bin 203 tonluk ihracata karşılık 347 milyon 905 bin dolar girdi sağlayan kuru kayısı, bu yılın 10 ayında 57 bin 127 tonluk dış satımla 301 milyon 119 bin dolar kazandırdı.

"Katma değeri yüksek bir ürün"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısının Malatya için büyük önem taşıdığını söyledi. Malatya'nın "dünya kuru kayısı başkenti" olduğunu belirten Özcan, kayısının sadece Malatya'yı ilgilendiren bir meyve olmaktan çıktığını, bölge ve ülke ekonomisi açısından katma değeri yüksek bir ürüne dönüştüğünü ifade etti.

115 ülkeye ihraç ediliyor

Özcan, kayısının kentin yanı sıra çevre il ve ilçeler için de önemli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çünkü artık bize sınır olan illerimizin ilçelerinde de kısmi miktarlarda kayısı üretimi gerçekleşiyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Sivas'ın Gürün, Elazığ'ın Baskil ilçelerinde üretilen kayısılar, Malatya'daki fabrikalarımızdan ihraç ediliyor. Hasat döneminde yaklaşık 40 bin mevsimlik işçiyi Malatya'da misafir ediyoruz ve burada 500 bin tona yakın yaş kayısıyı daldan indirip, kurutmalık hale dönüştürerek ihracata hazır olana kadar dışarıdan iş gücü alıyoruz."

Ramazan Özcan, 1960'ta başlayan kuru kayısı ihracatının 115 ülkeye yapıldığını bildirerek, bu süreçte devletin ihracat için önemli imkanlar sunduğunu dile getirdi.

"Hedef 500 milyon dolar gelir"

Özcan, kuru kayısıda 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl sonu itibarıyla ilk defa 400 milyon dolar ihracatı aşacağız. Ekim ayı ihracat rakamları sonuçlandı, kasımda da rakamlar iyi, aralıkta da bu rakamları katlayıp hem ülke hem de bölge ve kent ekonomisine önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz."

"Hem prestijli hem de stratejik bir ürüne dönüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020'de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Özcan, "Dünyada ilk defa kuru kayısı lisanslı depoculuğu Malatya'da hayata geçirdik. Bununla beraber özellikle TMO'nun 2020'de ürünlere müdahale alımı, kayısıda önemli bir milattır. 2020'den sonra da özellikle bu alandaki iyileşmeleri rakamsal olarak da çok rahat görebiliyoruz" diye konuştu.