Kuru kayısı ihracatından 402 milyon dolar gelir

Özcan, Borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, ihracatta elde edilen gelir açısından verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Aralık ayında 10 bin 47 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 50 milyon 908 bin dolar gelir elde ettik. 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık Cumhuriyet tarihinde ilk defa 402 milyon dolar gelir elde ettik” dedi.

Kuru kayısının yanı sıra kayısı çekirdeği ihracatı yapıldığını, üretilen kayısı ve çekirdeğinin iç piyasada da tüketildiğini dile getiren Özcan, çekirdek ve iç piyasadaki tüketimle beraber yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiklerini, kuru kayısının ülke ve bölge için önemli bir ürün olduğunu, ihracat rakamlarına yıl bazında bakıldığında kuru kayısı ihracat gelirlerinde ise yüzde 15’in üzerinde artış olduğunu ifade etti.

Kuru kayısıda lisanslı depoculuğun başladığını hatırlatan Özcan, lisansı depoculukla Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığı ve Elektronik Satış Sistemi’ni entegre ederek kayısıyı yatırım aracına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

MALATYA