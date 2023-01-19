Kurulan mandırayla köylünün sütü değerlendi

Kurulan mandırada hijyenik koşullarda el değmeden pastörize edilen yüksek kalitedeki “Sey-Koop” markalı sütler, paketlenerek piyasadaki eş değerlerinden daha düşük fiyatlarla Seyhan Halk Pazarı’nda ve “Seyhan Halk Süt” büfelerinde halka sunuldu.

Üreticilerin yem maliyetleri ciddi oranda azaltıldı

Yabancı ot ve çalılarla mücadele, toprak tesviyesi gibi çalışmalarla meraların ıslahı gerçekleştirilirken, hayvancılık yapan üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak mera alanlarında beşli bitki ekimi gerçekleştirildi. Hayvanların otlayabileceği hale geldikten sonra bölgede hayvancılık yapan vatandaşların kullanımına açılan meralarla, üreticilerin yem maliyetlerinin ciddi oranda azalması sağlandı.

Yem maliyetleri etkiliyor

Kısa süre önce faaliyet geçen modern mandıra aracılığıyla da bölgedeki süt üreticilerinin yüksek kalitedeki sütleri değerinde satın alınarak, üreticilerin pazar bulma sorunu ortadan kaldırıldı. Yem maliyetlerinin hayvancılığın en önemli girdisi olduğunu vurgulayan Seyhan Belediyesi’nde görev yapan Ziraat Mühendisi Ergin Gökpınar, belediyenin mera ıslahıyla hayvancılık yapan üreticilere önemli bir destek verdiğini kaydetti.

ADANA