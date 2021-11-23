Kuşadası 2022’de, gemiyle 1 milyon turist bekleniyor

Ayşe YILMAZ



AYDIN - Kuşadası, kruvaziyer turizminin amiral gemisi olma yolunda attığı adımları güçlendiriyor. Kent ekonomisinin can damarlarından biri olan kurvaziyer turizmine yönelik 2022 yılı için yapılan rezervasyonlar, şimdiden yüzleri güldürdü.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör’ün verdiği bilgiye göre, Kuşadası’na 2022 yılı için şimdiden 650 gemi rezervasyon yaptırdı. Dev gemilerden kente 1 milyon turistin inmesi bekleniyor. Kuşadası limanlarına demir atan dev gemilerden gelen turistlerin gezi rotasının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Güngör, ekonomik geliri artırmak için alternatifleri iyi değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Tarihi dokusu ile turistlerin vazgeçilmez rotası olan Kuşadası’nda kruvaziyer yolcuların güne Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek başladıklarını ve ardından kent merkezinde yaptıkları alışverişlerle devam ettiklerini söyleyen Güngör, “Turistleri kent merkezinde daha fazla tutmak gerekiyor. Bu kapsamda gastronomi ile eğlence sektöründeki uyuşmazlık ekonomik kayıplara yol açıyor” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimlerini 2022 yılı için altın adım olarak değerlendiren Aziz Güngör, “Geçmişte, yerel yönetim ile kruvaziyer turizmi arasında bir boşluk, iletişimsizlik vardı. Şu an Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı kaliteli bir turizm kenti haline getirmeye çalışıyor, önemli adımlar atıyor. Çok şeyi aynı düşünüyoruz ve kruvaziyer turizmine çok önem veriyor. Umarım gelen turistlerin şehir merkezinde daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak ortamlar yaratılır. Bu sayede kent merkezindeki ekonomik döngü de hareketlenir” diye konuştu.

2011’in rekoru şimdiden kırıldı

2011 yılında Kuşadası’na 650 bin turistin gelmesini sağlayan kruvaziyer gemileri, geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi değişimlerden dolayı ivmesini düşürmüştü. Son olarak pandemi ile birlikte iyice kan kaybeden kruvaziyer turizminin 2022 yılında kentin ekonomisini canlandırması bekleniyor. Geçmiş dönemlerin telafi edileceğini anlatan Aziz Güngör, “2022 yılı, Kuşadası’nın gelmiş geçmiş en fazla kruvaziyer yolcusunun geldiği yıl olacak. Şehirde yeniden bir ekonomik canlanma yaşanacak. Esnafın ve özellikle küçük ticarethanelerin buna çok ihtiyacı var. Ekim-aralık arası seferler bile şehre bambaşka bir hava kattı. Şu anda rakamlar rekor kırdığımız 2011’i geçeceğimizi gösteriyor. Aksilik olmazsa 650’ye yakın gemi bekliyoruz” şeklinde konuştu.