Kuşadası, yılın son kruvaziyerini ağırladı

Aydın'ın Kuşadası limana yanaşan yılın son kruvaziyeriyle ilçeye 262 turist geldi. Norveç bandıralı Viking Sky, çoğunluğu ABD'li 262 yolcusu ile limana yanaştı.

Gemiden inen turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni görmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası’nda çarşı merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2021'in son kruvaziyerini ağırladıklarını belirtti. Bu yıl Kuşadası'na 22 kruvaziyerin yanaştığını ve ilçeye 8 bin 673 turist getirdiğini aktaran Güngör, "2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu bekliyoruz. Önemli bir aksilik olmadığı müddetçe Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısına 2022 yılında ulaşacağız." dedi.