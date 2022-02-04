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Kuşadası'nda özel sağlık alanı imarlı arsa satışa çıkarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel sağlık alanı imarlı 6 bin 59 m² arsa ihaleyle satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel sağlık alanı imarlı 6 bin 59 m² arsa ihaleyle satılacak.

Kadınlar Denizi mahallesi sınırları içerisinde kalan arsanın bulunduğu mevkide yazlık amaçlı dubleks meskenler ve turistik oteller yer almaktadır. Taşınmaz talep yoğunluğu olan şehir merkezi ana arterlerinden Hüseyin Can bulvarı üzerindedir. Ulaşım imkanı ve altyapı hizmetleri tamamlanmış, ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır.

Arsanın ilk satış ihalesi, 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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