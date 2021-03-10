Kütahya Belediyesi, 8 milyon maske üretti

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Tesis Kütahyalıların maske ihtiyacını karşılarken bir yandan da işsiz kalanlar için istihdam kapısı oldu. Maske ihtiyacının yüksek olduğu ve zaman zaman maske sıkıntısının yaşandığı dönemde 50 kişilik bir ekip 3 vardiya çalışarak üretim yaptı.



Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üretilen 8 milyon maskenin 4 milyonunu belediye olarak kendi çalışanları ile vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttıklarını kaydetti. Başkan Işık, “Geri kalan 4 milyon maskemiz de kamu kurum ve kuruluşlarına, eczanelerimize ve sanayide üretim yapan fabrikalarımıza bir miktar bedel karşılığında verildi” açıklamasında bulundu. Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında yer alan maske, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu bir paket hazırlatan Kütahya Belediyesi’nin dağıtımlarına katılan Belediye Başkanı Işık “Pandemi sürecinde maske, kolonya, dezenfektanın bulunduğu 100 bin adet paket hazırladık. Bu paketlerden 40 bine yakını dağıtıldı. Dağıtımlar devam ediyor. Tesisimizde desenli ve desensiz maskeleri hem Kütahyalılar için hem de firmalardan gelen talepler doğrultusunda üretiyoruz" diye konuştu.