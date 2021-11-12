Kütahya çinisi markalaşıyor

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Ali Çelik, ağırlıkla kadınlar olmak üzere 25 bin kişinin istihdam edildiği çinicilik sektöründe markalaşmayla ilgili yaptıkları çalışmalarda önemli bir aşamaya geldikleri bilgisini verdi. Sanayiden, turizme kadar pek çok alanda potansiyeli bulunan Kütahya’da ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlayacak çalışmalarla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Çelik, çini sanatı ve çiniciliğin Kütahya’nın ekonomik girdilerinin temel parçalarından biri olduğuna vurgu yaptı. Vali Çelik, “Bu alanda çalışan 400’e yakın aile işletmesi var. Özellikle ev hanımları bu sektörde ciddi bir gelir elde ediyor. Kadınlarımızın istihdamı ve gelir elde etmesi bizim için çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir alan. Pazarlama stratejisi oluşturmak, kooperatifl eşmek ve üretimin rekabetçi dağınıklığından kurtulup birlikte hareket etmek gerekiyor” dedi.

“Markalaşmada en temel konular tamamlandı”

Çini üretiminde Kütahya’da ciddi bir seviyeye ulaşıldığına ancak bunun ekonomiye yansımasının düşük olduğuna dikkat çeken Ali Çelik, gelirin üretimde yer alanlara, doğru bir şekilde aktarılması için kooperatifleşmenin önemine değindi. Çelik, yürüttükleri AB projeleri ile aile işletmelerindeki boşlukları doldurarak, katma değer oluşturacak atölyeler kuracaklarını kaydetti. Sektöre teknolojiyi de katarak emeği azaltıp, katma değeri yükselteceklerini vurgulayan Çelik, “Bu çok önemsediğimiz bir proje. Standartlaşmaya da katkı sunacak. Bugün kalite olarak markalaşamadığınız her alanda görünürlüğünüz de azalıyor. Markalaştırma aşamasındaki en temel konuları tamamladık. Bir Kütahya markası oluşturacağız. Kütahya’nın kalite kontrolünden geçmiş aynı standart ve nitelikte ürünler ortaya koyacağız. Bilinilirlik bir imza ya da marka üzerinden gidecek. Buna ilişkin bir şirketin kuruluşunu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Kütahya’nın değerlerini ortaya çıkarmalıyız”

Vali Ali Çelik, Kütahya’da tarihsel açıdan sanattan sanayiye, turizme kadar ciddi bir birikimi olduğunun altını çizerek turizme yönelik çalışmalarla ilgili ilgili şu bilgileri verdi: “Friglerden itibaren Roma, Anadolu Selçuklukları, Germiyanoğulları ve Osmanlı’nın muhteşem bir birikimi var Kütahya’da. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak gerekiyor. Üzerinde önemle durduğumuz bir konu da bütün bileşenlerle birlikte Turizm Master Planı ve Kentsel Tasarım Planı ortaya koymak oldu. Ayrıca kentimizin yüzde 56’sı ormanlarla çevrili. Nitelikli orman varlığı açısından Türkiye’de ilk 5’te yer alıyoruz. Jeotermal altyapısı da turizmi destekliyor. Aizanoi Antik Kenti ise başlı başına bir değer. UNESCO tarafından tescil edilmiş, insanlık geçici tarih mirasının bir parçası. Murat Dağında ciddi bir kayak ve jeotermal altyapımız var. Günübirlik konaklama tesisleri, kayak evi projelerini en kısa zamanda ihaleye çıkaracağız. Dumlupınar, Domaniç, Aizanoi, Murat Dağı ve Yoncalı gibi turizm bölgelerinde altyapıya önemli yatırımlarla 5 yıldızlı otel yatırımcıları için hazırlıyoruz.”

“Kütahya, 50 milyona hitap ediyor”

Kentin sanayi yapısının hızla büyüyüp geliştiğini ve Zafer OSB ile birlikte yatırımcı taleplerinin arttığını ifade eden Kütahya Valisi Ali Çelik, 28 büyük çaplı işletmede 10 bin kişinin istihdam edileceği bilgisini verdi. Kütahya’nın 300 kilometre yarıçapındaki etki alanında yaklaşık 50 milyon nüfusa hitap ettiğine de vurgu yapan Çelik, şunları söyledi: “İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e ve Antalya’ya 3-4 saatte ulaşabiliyorsunuz. Eğer bunu üretim, pazarlama ve lojistik ile birleştirebilirseniz ticaret ve turizm merkezine dönüştürebilirsiniz. Genç nüfus ülkemizin en büyük dinamiği. En önemli hedefl erimizden biri de kentimizde aktif olarak yaşayan 35 bin civarındaki öğrencimizin istihdamını sağlayacak alanlar oluşturmak. Dezavantajı böylece avantaja çevirebiliriz.”