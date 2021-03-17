Kütahya, coğrafi işaretli ürünlerle ihracatı artıracak

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - KÜTBO tarafından yapılan çalışmalarla Kütahya’daki yöresel ürün ve tatlar coğrafi işaret sayesinde dünya arenasına çıkmaya hazırlanırken, üreticilere verilen destekler sürüyor. Vişneden tarhanaya, helvadan cimcik aşına kadar 8 farklı üründe coğrafi işaret alındığını söyleyen KÜTBO Başkanı Necati Gültekin, “Amacımız ilimiz genelinde üretimi yapılan ürünlerin tüm dünyanın kabul ettiği piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak alım ve satımını sağlamak” dedi.

Kütahya çinisi, Tavşanlı leblebisi, Simav halısının yanı sıra son dönemde coğrafi işaret sayısını yükseltmek amacıyla önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Gültekin, “Kütahya genelinde üretimi yapılan tüm vişneler için ‘Şaphane Vişnesi’ adı altında coğrafi işaret tescili alındı.



Kütahya’da üretimi yapılan Kütahya Cimcik Aşı, Kütahya Köpük Helvası, Paşa Helvası, Kütahya Bitli Helvası ve Kızılcık Tarhanası tescili alındı. Böylece coğrafi işaretli ürün sayımızı 8’e yükselttik” diye konuştu. Kütahya’da üretimi yapılan kiraz için Kütahya Pazarlar Kirazı adıyla, Simav ilçesi ve çevresinde üretimi yapılan domates içinde Simav Eynal Domatesi adıyla başvuru yaptıklarını kaydeden Gültekin, bunlarla 11 adet coğrafi işaretli ürüne sahip olacaklarını ifade etti. Amaçlarının il genelinde üretilen ürünleri, dış pazarların kriterlerine uygun şekilde üreterek pazarlamak olduğunu vurgulayan Necati Gültekin, “Diğer ilçelerde coğrafi işaret başvurusu yapmak isteyen kurumlarımıza da destek veriyoruz. Borsa olarak ilimizde yetişen ve üretimi yapılan ürünlerin değer kazanması, tanınırlığının artırılması için coğrafi işaret çalışmalarımız devam edecek” dedi. Ayrıca, Kütahya’da nesli tükenmek üzere ağaçlar için Yöresel Gen Kaynaklarını Koruma Projesi’ni yürüttüklerini kaydeden Gültekin, şunları söyledi: “Ekşi Amasya, Gelincik, Tosunburnu, Kedibaşı, Paşa ve Ekşikaba olmak üzere 6 çeşit elma, Hüsnüyusuf, Göksulu ve Taş adıyla bilinen 3 çeşit armut ile Cücem, Bardakcık ve Gelin eriğinin yaygınlaştırılması için çabalıyoruz.”