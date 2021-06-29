Kütahya Dumlupınar Teknokent'te yerli prototip laparoskapi cihazını üretildi

M. Rıdvan CEBECİOĞLU



KÜTAHYA - Yazılım şirketleri başta olmak üzere otomasyon, robotik, ürün geliştirme, medikal, kimya ve havacılık sektörlerinden 40’a yakın girişimci şirketin faaliyet gösterdiği Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent’te Türkiye’nin ilklerine imza atılıyor.

Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, önceki yıllarda Türkiye’deki sıralamasının sonlarında yer alan teknokentin geleceğe yönelik yatırımları dışında, bünyesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından hayata geçirilen projelerle dikkat çektiğini kaydetti.

Öz, “Ağustos 2020’de ilk proje bitirmemizi, ekimde ise ikincisini verdik. Bir firmamız Türkiye’nin yerli ilk prototip laparoskopi cihazını üretti. Diğer bir firmamız ise pankreas kanserini önceden tespit edebilen sensor, başka bir firmamız iklime duyarlı web tabanlı sulama sistemi geliştirdi. Firmalarımız hem ulusal hem uluslararası dört patent aldılar. Yakın bir süreçte yeni başarı hikayelerimize şahit olmaya devam edeceksiniz. Aralık 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasında Bursa ve Ankara’dan da 3 firma teknokentimize dahil oldu. Kuluçka merkezimiz açıldı ve hızla faaliyetlerine başladı. Şu anda 3 girişimcisi var” diye bilgi verdi.

Son bir yılda yapılan atılımlarla teknokentin Kütahya’nın en önemli teknoloji ve inovasyon üretim merkezlerinden biri olarak çok sayıda firmanın dikkatini çekmeyi başardığını dile getiren Ersan Öz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın da desteğiyle teknokentin adeta yeniden doğduğunu söyledi. Göreve başladığında zarar eden teknokentin, bugün 267 bin 954 geliri olduğunu söyleyen Öz, “Firmalara sağlanan teşvikler 277 bin liradan 472 bin liraya yükseldi. Toplam firma sayımız ise 22 iken 38’e ulaştı, Yenileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Firmalarımızın 2019’daki toplam geliri 3,3 milyon lira iken 6 milyon liraya ulaştı” diye konuştu.

“80 ofislik yeni bina projemiz onay aldı”

Muhteşem bir sinerji yakaladıklarını ve tüm şehrin desteğini aldıklarını dile getiren Ersan Öz, bunu kurdukları ekiple gerçekleştirdiklerini, kurumsallaşma çalışmaları yaparak bir sistem oturduklarını, yüzde 30 faal olan teknokentte bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkardıklarını belirtti. “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 80 ofislik yeni bina projesi gönderdik ve olumlu bir ger dönüş aldık” diyen Öz, Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak istediklerini belirterek, Kütahyalıları ve çevre illerdeki fikri müteşebbisleri teknokente davet etti.