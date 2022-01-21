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Kütahya İl Özel İdaresi'nden akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi

Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.

Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonu, Kütahya İl Özel İdare toplantı salonunda 3 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle kiralanacak.

İsteklilerin, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü saat 12.30’a kadar İl Encümen Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.