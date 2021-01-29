Kütahya Porselen gastronomiye giriyor

KÜTAHYA- NG Grup şirketlerinden Kütahya Porselen’in 50. Yıl kutlaması ve NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’, NG Sapanca Enjoy Otel’de online bağlantı ile gerçekleşti. NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, “Kütahya Porselen 1971’de çok zor şartlar altında kuruldu. Ancak yıllar içinde geliştik ve bu günlere geldik. Bugün 5 ayrı fabrikada üretim yapıyoruz.” dedi. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de, 50 yıllık birikimin markalarına ve iş ortaklarına büyük güç verdiğini ve katma değeri yüksek ürünlerle onlarca ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sürmeli aynı zamanda farklı bir alanla ilgili hedefl erini de ifade etti.

Showroom'lar açıyor

Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen’in önümüzdeki dönemde otel ve gastronomi sektörüne (Horeca) daha da ağırlık vereceğine değinerek, “Pandemiye rağmen otel ve gastronomi satış kanalımız için geçtiğimiz yıldan itibaren, showroom yatırımlarımızı hızlandırdık. Türkiye’nin en büyük porselen showroomlarını ilk olarak Antalya’da, ardından İzmir’de ve Ankara’da hayata geçirdik. İstanbul’un İSTOÇ bölgesindeki showroomumuzun kapılarını önümüzdeki günlerde açmaya ve burada otel ve gastronomi sektörünün önde gelen şefl erini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. En önemlisi de bu showroomda bir eğitim salonumuz olacak ve “NG Mutfak Sanatları Akademisi” adı altında, gastronomi öğrencilerimize çeşitli eğitimler vererek sektöre hazırlayacağız.” şeklinde konuştu.

Tasarımda çıtayı yükseltti

Sürmeli, tasarım ve Ar-Ge alanında da önemli işlere imza attıklarını söyledi. “Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan ve sektöründe tasarım merkezini kuran ilk firmayız. Tasarım ve Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz ve dünyada teknolojik anlamda öncü yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında başarılı bir Kütahya Porselen ekibi var” diyen Sürmeli, “Önümüzdeki dönemde sizleri heyecanlandıracak çok güzel sürprizlerimiz var. Tasarım yönetim süreçlerimiz kapsamında dünyaca ünlü tasarımcılar ile yeni iş birliklerine imza atmış bulunmaktayız. Yeni koleksiyonlarımızı çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da, yeni dönem yatırımları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Pandemi sürecinde Kütahya Seramik fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Bunun yetmediğini görünce yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. 8 milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamız’ın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak.”

Yurt içinde 260 mağazası var

NG Kütahya Seramik’in ihracatta elde ettiği başarılara da dikkat çeken Erkan Güral, “Son 5 senenin rakamlarına baktığımızda pazar payımızı yüzde 374 oranında artırdığımızı gördük. Geçen sene dünyanın 79 ülkesinde yer alıyorduk. Üretimimizin önemli bir bölümünü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. NG Kütahya Seramik olarak 260 mağaza sayısına ulaşmış olduk. 45-50 civarında yurtdışında mağaza ağımız mevcut. Pandemi sürecinde mağaza açılışlarına da devam ettik. Bu süreçte açtığımız mağaza sayısı 28’dir. Biz bunu 20 olarak planlamıştık. Planladığımızın ötesine de geçmiş olduk.” diye konuştu.