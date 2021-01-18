Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 50 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.

30 sözleşmeli personel ilanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

20 sürekli işçi ilanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız