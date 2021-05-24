Kütahya'da 59 taşınmaz kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve ilanda her türlü vasıfları yazılı 59 adet vakıf taşınmazlarının, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralaması yapılacak.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacak olup Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacak.

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