Kütahya'da “Akıllı Ulaşım" dönemi başladı

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kütahya’da ulaşım hizmetlerini kolaylaştıracak “akıllı ulaşım” dönemi başladı. Şehirde vatandaşlara farklı ulaşım seçenekleri sunacak ilk Kart43 İşlem Merkezi açıldı. Kentin farklı yerlerine konacak merkezlerde akıllı durak, akıllı kavşak, akıllı bisiklet ve akıllı şehir uygulamaları yapılabilecek. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ulaşımla ilgili işlemleri kolaylaştıracak Kart43 İşlem Merkezi’nin şehrin farklı noktalarında hizmete başladığını belirtti. Bu sistemle Türkiye’de ilk kez görme engellilerin de de hayatının kolaylaştırılacağını dile getiren Işık, “Vatandaşın mağdur olmayacağı yeni bir sisteme geçiyoruz. Türkiye’de ilk kez ve Kütahya’da görme engellilerimize mesaj sistemi ile hangi dakikada, hangi durakta, hangi otobüsün geleceği, görme engelli vatandaşlarımıza bildirilecek. Akıllı ulaşım başlığı altında modülleri devreye sokmaya başladık. En önemlisi buydu” dedi. Başkan Işık, sisteme akıllı durakların entegre olacağını da söyledi.