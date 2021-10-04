Kütahya’da profesyonel kaz yetiştiriciliğine destek

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

Kütahya’da hızla artan kaz üreticiliğine destek Aslanapa ilçesinde geldi. Kaymakamlık ve İŞKUR iş birliğinde, profesyonel üreticiliğin artmasını sağlamak amacıyla kaz yetiştiriciliği kursu düzenlendi. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Ören Köyü’ndeki sertifika töreninde aynı zamanda ilk kez düzenlenen ‘Kaz Güzellik Yarışması’na katılan 18 üretici kurdele ve balonlarla süsledikleri kazlarını jüri üyelerinin beğenisine sundu. Jüri tarafından görünüm, kilo ve parlaklık bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren üç üreticiye madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Puanlama sonrası birinciliği Ayşe Ergün, ikinciliği Züleyha Kocakuşak, üçüncülüğü Emine Dilsiz'in yetiştirdiği kazlar elde etti.

“Gelenekselden profesyonel yetiştiriciliğe dönüş zamanı”

İlçedeki tüm köylerde geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığına dikkat çeken Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, üreticilere daha profesyonel bir bakış açısı kazandırmak için eğitimler verildiğini belirtti. İŞKUR aracılığıyla açılan kaz yetiştiriciliği kursunda katılımcılara, kazın anatomik, biyolojik özelliklerinden, kazın sindirim sistemine, bakımına ve beslenmesine kadar tüm eğitimleri verdiklerini belirten Pelvan, “Artık teknik ve sağlıklı formüllerle ekonomik katma değer yaratma çabasındayız” dedi.