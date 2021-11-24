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Kütahya'da TOKİ konutları satılacak

Kütahya'nın merkezinde bulunan TOKİ konutları kurayla satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.

Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 73 adet 3+1 konut için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.