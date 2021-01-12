Kütahya’da üç proje ile mesleki eğitim desteklenecek

KÜTAHYA-DÜNYA

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) da paydaşı olduğu 1.3 milyon liralık üç proje ile Kütahya’da mesleki eğitimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından 2020 yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Altyapısının Desteklenmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında desteklenecek projeler, KUTSO koordinasyonunda KUTSO MTAL, Nafi Güral AŞ ve Keramika katkılarıyla yürütülecek.

“KUTSO ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Sonuç Odaklı İş Birliği” başlıklı ilk proje ile KUTSO MTAL’de yüksek teknolojili bir simülasyon laboratuvarı kurularak öğrencilere staj ve istihdam imkanları sağlanacak. “İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz” projesinde ise proje temelli iş birliği kültürü geliştirilerek, lisenin alt yapısı geliştirilecek aynı zamanda öğrencilerin nitelikli çalışanlar olarak sanayiye kazandırılması sağlanacak. “EMEK–Endüstri 4.0’ın Mesleki Eğitime Katkısı” konulu projede ise öğrencilerin yeni üretim teknolojilerine hazırlanmasına katkı sağlanacak.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral’ın liderliğinde, mesleki eğitimin Kütahya’da geliştirilmesi için KUTSO’nun yoğun gayret sarf ettiğini ifade etti. Özotraç, Türkiye’ye örnek olacak çalışma ve projelerle, Kütahya’daki mesleki eğitimin geliştirilerek, öğrencilerin “aranan eleman” olarak sanayiye kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.