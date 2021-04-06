Kütahyalı sanayici, Altıntaş Zafer OSB'ye yeni yatırımcı bekliyor

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi için farklı sektörlerde boy gösteren çok sayıda firmadan yeni yatırım için talepleri almaya devam ettiklerini söyleyen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç, kendilerine verilen istihdam sözünün 5 bin kişiyi aştığını vurguladı.

İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerden Kütahya’ya sanayi göçünün başlayacağına dikkat çeken KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu ise, uzun vadede istihdam sayısının 40 binlere dayanacağını kaydetti.

Zafer OSB’yi Kütahya’nın çıkış noktası olarak gördüklerini belirten İsmet Özotraç, şehrin dev yatırımlara gebe olduğunun altını çizdi. Zafer OSB’yi tercih edecek olan firmalar için gereken altyapının hazırlandığını söyleyen Özotraç, pandemi dönemi öncesi Kocaeli, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Gaziantep gibi illere yatırımcı çekmek için yapılan ziyaretlerin meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı.

Zafer OSB’nin 6 milyon metrekare sahaya sahip olduğunu ve firmalar ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Özotraç, “KUTSO olarak OSB Bölge Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürüterek gelecek firmalara altyapı hazırlıyoruz. Porselenden plastiğe, tekstilden kimyaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren sektörlerdeki firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Zafer OSB’den talepte bulunan firmaların 2 sene içerisinde ne kadar kişi istihdam edeceğini bildirmesi lazım. Şu ana kadar bize en az 5 bin kişinin çalışacağı vaadi geldi” açıklamasını yaptı.

"Kocaeli ve İstanbul’dan buraya sanayi göçü var"



“Pandemi döneminde Türkiye’nin kalkınmasının sanayi ile olacağı iyice meydana çıkmıştır” diyen Tolga Eskioğlu ise, Kütahya’nın bu pastadan önemli bir pay aldığını kaydetti. Zafer OSB’nin Kütahya’nın dinamosu olacağını vurgulayan Eskioğlu, “Yakın zamanda 15-20 civarında firmanın binalarının orada yükseldiğini göreceksiniz. Kocaeli ve İstanbul’dan buraya sanayi göçü var. 30-40 bin kişinin çalışacağını öngörebiliyoruz. Ciddi firmalar var ve ciddi yatırımlar olacak” ifadelerini kullandı. 1. OSB’deki son durum hakkında da bilgiler paylaşan Eskioğlu, “2020’nin Ocak ayı ile 2021’in Ocak ayı arasında çalışan farkı bin kişi. İstihdam 8 bin 500’den 9 bin 500’e çıkmış. Bu yılı 11 bin kişi tamamlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Kütahya’daki OSB’lerin hepsine yoğun talebin olduğuna vurgu yapan KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner de, pandemi döneminde sanayicilerin büyümeye devam ettiğini söyledi.