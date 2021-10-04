Kütahya’nın en küçük girişimcisi, Teknofest’te dünyanın en iyi pilotları ile yarıştı

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Teknofest 2021’de Türkiye Drone Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayarak milli takıma seçilen 11 yaşındaki Doruk Cengiz, STM World Drone Cup 2021’de dünyanın en iyi pilotlarıyla mücadele etti. Dünya’nın en büyük havacılık ve teknoloji festivallerinden biri olan Teknofest’te düzenlenen STM World Drone Cup 2021’de Meksika’dan Rusya’ya, Almanya’dan Amerika’ya 22 ülkeden 32 sporcu yarıştı. Yarışlarda Türkiye’yi Atakan Mercimek (15), Doruk Cengiz (11), Batu Erilkun (13) ve Hüseyin Ablak (25)’den oluşan 4 drone pilotu temsil etti.

Elazığ, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen yarışlar sonrasında Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayan 11 yaşındaki Doruk Cengiz, turnuvanın en küçük pilotu olarak tarihe geçti. Büyük finalde ise birinciliği Amerika’dan Evan Turner üstlenerek 30 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Lichtenstein’dan katılan Marvin Schapper ikinci olarak 20 bin TL, Fransa’dan katılan Killian Rousseau ise üçüncü sıraya yerleşerek 10 bin TL ödül kazandı. Milli takım adına mücadele eden Cengiz, Dünya Drone Kupası’nı 20’inci olarak tamamladı.

Kütahya Tasarım Teknokent ön kuluçka girişimcisi olan 11 yaşındaki Doruk Cengiz, biriktirdiği harçlıklarıyla yurt dışından getirttiği parçalarla, FPV (First Person View- Birinci Kişi Görünümü) drone tasarladı. TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda ön elemeyi tasarımıyla geçerek milli takıma seçilen Doruk Cengiz’in çalışmaları, Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi ve Tasarım Teknokent tarafından destekleniyor. Teknofest’te bu yıl Kütahya’yı Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi, Gediz Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Boğaziçi Koleji ve Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi takımları temsil etti.