Kütahya’nın teknoloji üssü Çeliker Teknoloji

M.Rıdvan CEBECİOĞLU

kütahya@dunya.com

KÜTAHYA - Savunmadan tarıma, sağlık, eğitim, güvenlik, taşımacılık ve akıllı ev sistemlerine kadar pek çok sektörün ihtiyaçlarına yönelik teknoloji çözümleri üreten Çeliker Teknoloji, Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı projelerini bu yıl içinde üretmeye hazırlanıyor. Kütahya’da 870 metrekare alan üzerine kurduğu tesiste üretilen yeni teknolojiler, iç ve dış pazarda satışa sunulacak.

Ar-Ge’ye 5 milyon TL yatırım

Dünya’nın içerisinde bulunduğu teknolojik atılımları takip ederek kendilerini her geçen gün daha fazla geliştirdiklerini belirten Çeliker Teknoloji CEO’su Mustafa Çeliker, “Bu alanda 20 yıllık bir deneyime sahibiz. Şimdi 50 yıllık gelişimimizi ön görmeye çalışıyoruz ve yatırımlarımızı geleceğe yönelik yapıyoruz. Şu an 10 kişilik mühendis ekibimizle 3 ana Ar-Ge ve 6 farklı proje üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 milyon TL yatırım yaptık. Şimdi seri üretime geçmeye başlayacağız. Ar-Ge’den yazılıma, üretimden satışa tüm sistemi kendi bünyemizde yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında 20 mühendis, 30 teknik elemana ulaşacağız. İstihdam sayesinde beyin göçünün önüne geçmek istiyoruz. Ar-Ge yoluyla yeni teknolojilere yatırım yaparak, yerli ve milli üretimin öncülerinden olmak istiyoruz” diye konuştu.

5 saat 45 dakika havada kalan İHA ile dünyada ilkler arasına girdi

17 farklı İHA alanında projelerinin olduğunu kaydeden Çeliker, kendi enerjisini kendi üretebilen hibrit İHA’lar ile Türkiye’de tek firma olmayı başardıklarını söyledi. Çeliker, “En gelişmiş drone Türkiye ve Dünya’da 45-50 dakika arasında kalabiliyor. Geliştirdiğimiz hibrit İHA’lar kendi elektriğini üreterek 5 saat 45 dakika havada kalabiliyor. Bu alanda Türkiye’de tekiz. Dünyada ise ABD ve Japonya’nın ardından üçüncü sıradayız. Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA), Ticari İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) çalışmalarını da yürütüyoruz. Ayrıca askeri gözetlemeden orman yangını tespit ve müdahale ile organ nakline kadar projeler ürettik” dedi. Çeliker Teknoloji bünyesinde üretimi yapılacak olan İHA’ların test süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Mustafa Çeliker, “İHA’ların üretiminde gerek duyulan parçalarda dışa bağımlıyız. Kendi tasarımlarımızla sektördeki yerimizi alacağız” dedi.

“Çeliker Teknoloji herkesin evinde olacak”

“Çeliker Teknoloji herkesin evinde olacak” diyen Çeliker, Matsmart Home projesi ile havayı temizleyen bir ürün üretmeyi başardıklarını söyleyerek, “Okullar, kamu kurumları, toplu taşıma araçlarında insandan insana geçen hastalıkları önlemek amacıyla yola çıktık. Havadaki bakterinin temizlenmesinde yüzde 97 başarı gösterdi. Test aşaması tamamlandığında 6 aya kadar seri üretime başlayacağız. Ayrıca, kapalı bir aracın içini kontrol edebileceğiniz 360 derece dönebilen kameralı araç içi arama cihazını geliştirdik. Elle kontrol sayesinde aracın ve ya kapalı alanın tümüne hakim olmanızı sağlıyor. Seri üretime geçerek bir an önce satışını yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çevre dostu akıllı perdeler geliyor



Ev teknolojilerine yönelik önemli projelere de imza attıklarına değinen Çeliker, “Kendi bünyemizdeki mühendislerimiz ile her eve uygun akıllı perdelerin üretimini yaptık. Türkiye bu teknolojiyi kullanmak için yurt dışına ciddi rakamlar ödüyor. Bizde yerli ve milli ürünümüzü geliştirdik. Tasarımından devresine, kalıbından üretimine kadar tüm aşamalarını kendimiz yapabiliyoruz. Sistemimiz kendi kullanacağı elektriğini üzerine yerleştirdiğimiz küçük panel sayesinde kendi üretiyor. Tek şarjla 20 gün çalışabiliyor. Ev içi iklimlendirme görevi görüyor. Sistemimiz sayesinde ısı kaybının önüne geçiyor ve tasarruf sağlıyoruz. Patent başvurumuzu yaptık, 1 aya kadar üretime geçeceğiz” dedi. Dijital şifreleme yöntemi ile geliştirdikleri akıllı kilit sistemi hakkında da konuşan Çeliker, anahtarsız ürünün sadece kendi şifreleme yöntemi doğruladığında açılabildiğini ve dışarıdan herhangi bir müdahalesinin yapılamadığına dikkat çekti.