Kütahya’nın yatırım fırsatları Belgrad’da anlatıldı

KÜTAHYA - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç başkanlığında Yönetim Kurulu üyeleri ve Kütahyalı iş adamlarından oluşan heyet Belgrad’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

KUTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş geliştirme programı kapsamında Belgrad Büyükelçiliği, Belgrad Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Sırp Ekonomi Derneği’nin ziyaret edilerek karşılık ticari iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konuların masaya yatırıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Kütahya’daki organize sanayi bölgeleri ve yatırımcılara sundukları avantajlar hakkında da bilgiler verildiği belirtildi.

Açıklamada, heyetler arası toplantılarda iki şehrin ortak ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirilirken Sırbistan’daki son ziyaretin, Türk- Sırp Ekonomi Derneği’ne yapıldığı, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği toplantıda Belgrad ile ticaret yapmak isteyen Türk iş insanlarına, dernek vasıtasıyla sağlanabilecek bilgi ve danışmanlık destekleri konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.