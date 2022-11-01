Kuveyt’le turizm köprüsü güçleniyor

BURSA (DÜNYA)- Kuveyt ile Türkiye arasındaki turizm işbirliğinin en önemli merkezlerinden biri de Bursa, Türkiye’yi ziyaret eden Kuveytli turistlerin başlıca tercih ettiği şehir olarak da dikkat çekiyor. Kuveyt ile turizm işbirliği konusundaki adımların her geçen gün hızlandığının altını çizen Bursa Atlas Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşpınar, ticari ilişkilerin yanı sıra Kuveytlilerin Bursa ve Türkiye ile bir gönül bağı olduğunu söyledi. Kuveyt ile turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ali Taşpınar, Türkiye Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’i de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İlişkilerimiz güçleniyor”

Kuveytlilerin, Türkiye’de ve özellikle Bursa’da kendilerini evlerinde hissettiklerinin altını çizen Ali Taşpınar, “Önceki haftalarda Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Sheikh Fahad Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah ile Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Muhammad Sultan Al Sharji’yi, sportif alanda bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bursa’da ağırladık. Kuveytlilerin, her yönüyle Bursa’yı ve Türkiye’yi sevdiğini biliyoruz. Bu iletişimin, turizm ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından her iki taraf için önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz. Devlet kurumlarımızın katkıları ve turizm alanındaki sektör temsilcilerimizin de gayretleriyle bu iletişimin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda yine başta Bursa olma üzere ülkemizin tanıtımı ile ilgili Kuveyt’te yeni faaliyetlere öncülük edeceğiz. Umuyorum bu çalışmalar Kuveyt ile Bursa arasında yeni işbirliklerini getirecektir” diye konuştu.

“İşbirliği gün geçtikçe artıyor”

Türkiye Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez de Türkiye ile Kuveyt arasında ticari ve ekonomik işbirliklerinin gün geçtikçe arttığını belirterek, bunun hem ülkemiz hem de Kuveyt iş dünyası tarafından oldukça olumlu yansımalarını aldıklarını belirtti. Turizm konusunda da özellikle son yıllarda önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Sönmez, Türkiye’nin turizm sektöründeki temsilcilerin de ülkemizin Kuveyt’teki tanıtım faaliyetlerine verdiği desteklerin önemine değindi. Her geçen gün iki ülke arasındaki iletişimin ve işbirliklerinin arttığına vurgu yapan Büyükelçi Sönmez, “Kuveytli misafirlerin Türkiye’de ağırlanmasında gösterilen hassasiyetin olumlu yankılarını burada hissediyoruz. Bu memnuniyet Kuveytlilerin, ülkemizi gerek ticari, gerekse turistik açıdan daha da tercih edilir kılıyor. Bursa’nın da Kuveytlilerin tercih öncelikleri arasında yer alması, şehrin doğası ve tarihi özelliklerinin yanı sıra misafirperverliğinin en önemli göstergesi. Kurulan bu köprülerin yeni işbirlikleriyle daha güçleneceğine olan inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.