Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’nin şube sayısı 5’e yükseldi

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek ‘yetkili sınıflandırıcı lisansı’ ile lisanslı depolarda yetkili sınıflandırıcı olarak buğday, arpa ve mısır ürünlerinin analizlerinin yapılarak, kalitelerine göre sınıflandırılması ve depolanmasının sağlanacağını söyledi. Matlı, “Karacabey ve Gaziantep şubelerinin ardından Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerini de hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yetkili sınıflandırıcılık hizmeti ile ticaretin, kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleri üzerinden yapılmasına imkan tanıyarak hem üreticimizin daha fazla kazanç elde etmesini hem de gıda fiyatlarında istikrarın oluşmasını sağlamış olacağız. Bu vesileyle, hizmete aldığımız Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerimizin bölge üreticimiz, tüccarımız ve sanayicimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yeni şubelerimizi hızla hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Pandemi ile birlikte tarımda izlenen korumacı politikaların, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gıda fiyatlarında ciddi artışlara neden olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, gıda fiyatları üzerindeki spekülatif hareketlerin Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla önlenebileceğini vurguladı.