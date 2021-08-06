Lavanta gazozu üretti siparişlere yetişemiyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli'de Zafer Mahallesi’nde 50 yıl önce kaynak suyu, meyve suyu ve gazoz ticaretiyle başladığı iş hayatında 1992 yılında Aysu markasını oluşturarak gazoz üretimine başlayan Mehmet Hulusi Ay, sade gazozun yanı sıra portakallı, mandalinalı, narlı, elmalı, armutlu, üzümlü, limonlu, vişneli çeşitlerin üretimini yapıyor. 1958 yılında ilkokul yıllarında tatillerde gazoz satarak mesleğe ilk adımını atan Ay, iki yıl önce tavsiye üzerine lavantalı gazoz üretti. Deneme üretimlerinin başarılı sonuç vermesi ve gazozun tadının beğenilmesi üzerine seri üretime geçen Ay, haziran-ağustos arasındaki üç aylık dönemde ürettiği lavanta gazozu siparişlerine yetişemiyor.

Yenebilen her meyvenin gazozunu ürettiklerini söyleyen Mehmet Hulusi Ay, “Lavanta son yıllarda ilgi gören, birçok şehirde bahçeleri kurulan ürün. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine lavantalı gazoz üretimine geçmek için çalışma başlattık. Deneme aşamasında tadı çok beğenildi. Hasat döneminde başlayıp ağustos ayına kadar üretiyoruz. Yıllık üretimimiz 500 bin şişe civarında. Özellikle lavanta şenliklerinin yapıldığı Isparta, Burdur, Edirne, Konya ve Denizli’de satıyoruz” diye konuştu.

Belediyeler de tercih ediyor

Kendi markaları dışında talepte bulunan belediye ve kurumlar adına da lavanta gazozu ürettiklerini ifade eden Mehmet Hulusi Ay, “Gazoz benim çocukluk tutkum. Yıllarca satışını yaptım, 29 yıldır üretiyorum. Tüketicinin nasıl bir tat istediği bizim için çok önemli. Lavanta gazozunun lezzeti de çok beğenildi. Lavantanın aromasını yağını çıkararak kendimiz üretiyoruz. Ayrıca şeker oranı, meyve aromasının oranı, katkı maddeleri gazozun lezzetini belirleyen unsurlar. 2 bin metrekare tesisimizde saatte 15 bin, yılda 5 milyon şişe sade ve meyveli gazoz üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi markamız dışında lavanta festivalleri düzenleyen belediyeler ve şirketler için de lavanta gazozu üretiyoruz” dedi.