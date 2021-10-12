Lezzet Festivali Adana eknomisine150 milyon lira katkı sağladı

ADANA - Adana Lezzet Festivali etkinliğini 3 günde 285 bin kişi ziyaret ederken, 51 konuşmacı ve 23 şefin katıldığı konferans ve lezzet sahneleri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde, 100’den fazla marka ürünleriyle yer aldı. Etkinlik için kente gelenlerle, festival döneminde 11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da tüm oteller doldu, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış yaşandı.

Turistlerin gecelik harcama tutarının 61 dolar olduğu 2020 verileri dikkate alındığında Adana’da festival döneminde kişi başı harcama yüzde 200 arttı. Festivalde ayrıca, Adana Kebap başta olmak üzere şehrin mutfağına ait lezzetlerin üretilmesinde 35 bin kilo et tüketildi. Üç günde şehrin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağlandığı açıklandı.

10 ton atık kaynağından dönüşüme gönderildi

Festivalin bu yılki önemli gündem konularından biri olarak ele alınan sürdürülebilir gelecek kapsamında, tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak dönüşüme gönderildi. Bu kapsamda toplanan 50 litre bitkisel yağ, 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 10 ton evsel atık dönüşüme gönderildi. Festivalde toplanan plastik kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek oldu. Festivalde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları ise Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesinden alınan ilham ile komposta dönüştürülmek üzere Atıksız Şehir Adana – Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi için kullanıldı. Festivalde toplanan çiğ sebze meyve atığıyla elde edilen kompost, tarım topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilere ücretsiz verilecek.