Lezzet tutkunlarının Adana buluşması

Eray ŞEN



ADANA - Bu yıl ‘Geçmişten Geleceği Miras: Mutfak’ teması ile düzenlenen festival, sadece yemeklere değil, gastronominin sosyal ve ekonomik boyutlarının tartışıldığı panel ve konferanslara da ev sahipliği yaptı.

İlk gün HiltonSA’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, ‘çok yoğun emeklerle, büyük çabalarla’ hazırlanan festival için büyük bir emek ordusunun aylardır çalıştığını söyledi. Festivalin sürekli geliştiğini vurgulayan Elban, içeriğinin her yıl yenilikler eklenerek zenginleştirildiğini kaydetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da ağırlandı

Festival etkinliklerine; Prof. Dr. İlber Ortaylı, ShopSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Güney Kore’den O’ngo Food Kurucu Başkanı Jia Choi, Adanalı şef ve televizyon programcısı Türev Uludağ, yemek yarışmalarının ünlü şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimler, mutfak dünyasının ustaları, gastronomi yazarları, turizmciler, akademisyenler ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Gastroşovlar ve genç şefler yarışması gibi etkinlikler ilgiyle izlendi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali için Adana Merkez Park’ta 180 dönüm alan hazırlandı. Alanda kurulan yüzlerce stantta; başta Adana kebap olmak üzere, içli köfte, şırdan, sıkma, sarmısaklı köfte, yaprak sarma, şalgam gibi yöreye özgü çok sayıda lezzet katılımcılara sunuldu.

Festival süresince kentteki tüm oteller dolarken, çevre il ve ilçelerdeki oteller de gelen konukları ağırladı. Henüz resmi ziyaretçi sayısı açıklanmayan festivalde üç günde yaklaşık 500 bin kişinin ağırlandığı tahmin ediliyor.