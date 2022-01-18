Liberta, yazılım merkezi kurdu

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’ten dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 47 ülkeye yazılım ihraç eden Liberta Yazılım, 1 milyon TL’lik yatırımla Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük yazılım kompleksini kurdu. 2017 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarına 20 milyon TL harcama yaptıklarını, 600 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yazılım kompleksini hayata geçirdiklerini belirten Liberta kurucusu Ayhan Demir, komplekste geleceğin yazılımcılarını da yetiştireceklerini belirterek, “Bu ülkede yaşayan hiç kimseyi yabancılara muhtaç etmeyeceğiz” dedi.

Merkezi Gaziantep’te olan firmanın Ankara, İstanbul, İzmir ve Özbekistan’da da ofisleri bulunuyor. Liberta Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Demir, yeni dünya düzeni kavramlarının yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve siber güvenlik olduğunu söyledi. Bu kapsamda bu konulara yoğunlaştıklarını söyleyen Demir, Türkiye’nin yazılımda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Fırsat verin, yazılımda çözülmeyecek sorun yoktur. Yazılımda bir hatanın düzeltilmesi en fazla 24 saati alır. Ama bu fırsatlar verilmezse, yazılımcılar kendilerini geliştiremezler” dedi.

Liberta olarak şu anda teknolojinin en son getirdiği yazılımları kullandıklarını anlatan Demir, “Türkiye’de bizden başka bu yazılımları kullananların sayısı bir elin parmaklarından azdır. Ama biz bu kalitemizi çarkı döndürmeye başladıktan sonra yakaladık. Bunu da en iyi, en kaliteli hizmetle yakalıyoruz” diye konuştu.

Lise öğrencilerine mentorluk yapacak

Demir yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bizim en büyük yatırımımız istihdam. Yazılım kompleksi ile çalışma arkadaşlarımız da Google gibi bir çalışma alanına sahip olacak. Yaşam alanları, kafeterya, doğayla iç içe bir merkez olacak. Aynı zamanda bu merkezde lise öğrencilerine de mentorluk yapacağız. Merkezimiz, bölgenin yazılımcı ihtiyacını da karşılayacak.”