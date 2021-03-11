Lider Gübre, ATSO UR-GE ile ihracata başladı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Lider Gübre Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi Genel Müdürü Hakan Pakalın, 1993 yılında tarım sektörüne girdiğini söyledi. Ziraat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirip askerliğini tamamladıktan sonra yabancı firmalarda ve Toros Gübre’de çalıştığını belirten Pakalın, 1998’de 4 ortak olarak, sıfırdan başlayıp tohum, fide ve gübre alanında şirket kurduklarını anımsattı.

6 ülkeye ürün gönderiyor.



Daha sonra ortaklıkların sona ermesiyle Lider Gübre işletmesinin kendisinde kaldığını ifade eden Pakalın, işlerini büyüterek 6 yıl önce Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekare kapalı olmak üzere 6 bin metrekare alanda kimyevi, organik, mineral ve mikrobiyal bitki besleme ürünleri üretime başladı. Para alamama, uluslararası ilişkiler gibi nedenlerden dolayı ihracat yapmaktan çekindiğini anlatan Pakalın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın UR-GE projeleriyle ülke ziyaretleri yaptığını kaydetti. Pakalın, şöyle konuştu: “ATSO’nun URGE projeleri ile birçok ülke gezdik, tanıdık ve oraları gördük. Çekinerek başladığım ilk ihracattan sonra bugün 6 ülkeye ürün satıyorum. İhracat yaptığım ülke sayısı da her yıl artıyor.” Geçen yıl gübre ihracatını yüzde 30 artırarak 3 milyon dolarlık döviz sağladıklarını vurgulayan Hakan Pakalın, 2021 yılında ihracatın yüzde 60-70’i bulacağını söyledi. Pakalın, “Gübrede Türkiye’nin en büyük rakibi İspanya, Çin ve İtalya. Pandemi nedeniyle bu ülkelerde üretim durunca dünyada Türk gübresine ilgi arttı” diye konuştu.